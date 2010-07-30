Філарет хоче почути від Януковича, чому прочан УПЦ КП не пускали до Києва

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та міністра внутрішні справ Анатолія МОГИЛЬОВА розібратися з інцидентом щодо перешкоджання віруючим взяти участь в Хресній ході з нагоди Дня Хрещення Русі.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив секретар Священного Синоду УПЦ КП єпископ ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ).

За словами єпископа ЄВСТРАТІЯ, Патріархом ФІЛАРЕТОМ були сьогодні направлені відповідні листи до глави держави та очільника МВС. Він зауважив, що напередодні та в день святкування 28 липня 2010 р. річниці Хрещення Київської Руси віруючі з різних регіонів зіткнулися з численними перешкодами взяти участь у богослужінні та Хресній ході, які проводилися УПЦ Київського Патріархату в столиці. Є.ЗОРЯ додав, що Священний Синод УПЦ Київського Патріархату ще 14 травня 2010 р. ухвалив постанову про проведення у Києві 28 липня загальноукраїнських заходів та про їхнє проведення були повідомлені КМДА та правоохоронні органи, отримані належні погодження. “Слід підкреслити, що ніяких зауважень чи пропозицій з боку правоохоронців щодо організації руху автобусів з прочанами до Києва та в столиці, у Київську Патріархію чи у єпархії не надходило. Проблеми, які виникли згодом, виявилися для нас цілком неочікуваними”, - сказав він.

Зокрема, наголосив єпископ ЄВСТРАТІЙ, 26-27 липня до Київської Патріархії з ряду областей України, в першу чергу із західного регіону, почала надходити тривожна інформація про перешкоджання виїзду віруючих у Київ. За його словами, “під тиском невстановлених осіб”, автоперевізники почали масово відмовлятися від доправлення прочан. “У приватних розмовах свої дії вони пояснювали погрозами правоохоронців відібрати ліцензії на перевезення та створити інші перешкоди у діяльності”, - сказав Секретар Священного Синоду УПЦ КП.

Єпископ ЄВСТРАТІЙ наголосив, що вже в ніч з 27 на 28 липня та зранку 28 липня у Київську Патріархію надійшли численні повідомлення про випадки перешкоджання виїзду прочан до Києва або в’їзду в нього. Не змогли дістатися Києва або виїхати з пунктів відправлення автобуси з Чернівецької, Тернопільської областей, Харкова, Одеси, чинилися перешкоди виїзду автобусів з Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Сумської та інших областей. Єпископ стверджує, що автобуси зупинялися ДАІ під вигаданими приводами. Виникли проблеми, додав Єпископ і на в’їздах до Києва. “За кілька кілометрів від міста автобуси також масово зупинялися працівниками ДАІ, які забороняли рухатися далі. Відновити рух вдавалося лише після тривалих переговорів та висловлення прочанами наміру організувати на місці акції протесту проти свавілля”, - сказав Єпископ.

Єпископ ЄВСТРАТІЙ зауважив, що інформацію про такі події з паломниками Київського Патріархату МВС розцінило як провокацію, не зважаючи на те, що безліч прочан її підтверджували. Він зауважив, що в Київському Патріархаті розцінюють це як порушення прав громадян на свободу совісті та віросповідання, а також на свободу пересування. “Особливо прикрими всі ці факти виглядали на фоні надання можливості для безкоштовного проїзду та іншого сприяння з боку місцевої влади у доставці віруючих Московського Патріархату до місць богослужінь глави РПЦ в Одесі та Дніпропетровську”, - сказав єпископ.