Мер Дніпропетровська пішов у регіонали

Міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО вступив до Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні партійний квиток І.КУЛІЧЕНКУ вручив голова Дніпропетровської облдержадміністрації, лідер облорганізації Партії регіонів Олександр ВІЛКУЛ.

„Вступ до лав Партії регіонів мера великого промислового міста України – знакова подія і для партії, і для І.КУЛІЧЕНКА, і для городян. Тепер владу в регіоні представляє по-справжньому монолітна команда. Партія регіонів висуне та підтримає І.КУЛІЧЕНКА на посаду міського голови Дніпропетровська на виборах”, - зазначив О.ВІЛКУЛ.

За словами І.КУЛІЧЕНКА, «вперше за багато років обласна та міська влада у Дніпропетровську працюють спільно».

«Ресурси обласного та міського бюджетів сьогодні об`єднані для вирішення проблем Дніпропетровська. А це означає, що місто розвиватиметься. Для мене важливо бути членом Партії регіонів – команди, що працює на благо нашого міста та городян», - наголосив І.КУЛІЧЕНКО.