Події навколо Луценка Балога називає мильною оперою

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА називає “мильною оперою” події навколо екс-міністра внутрішніх справ, лідера Громадського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА сказав сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Він переконаний, що все це закінчиться нічим.

«Дужа погано, що в сучасній незалежній Україні нас нічого не вчить життя… Я не розумію дій по відношенню до Ю.ЛУЦЕНКА. Я вважаю, що це слабка і дешева мильна опера, яка завершиться нічим», - сказав В.БАЛОГА.

Він зауважив, що майже рік тривало нагнітання ситуації навколо Ю.ЛУЦЕНКО, що він нібито має багато проблем із законом. Але коли правоохоронці прийшли до Ю.ЛУЦЕНКА з обшуком, зрозуміли, «що немає нічого, що це законослухняний громадянин…», - сказав В.БАЛОГА.

Він також закликав Генеральну прокуратуру не виконувати політичні замовлення.

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