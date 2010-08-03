Янукович пригрозив прокуратурою фіктивним власникам землі в Криму
У випадку повернення обіцяє амністію
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від незаконних власників земельних ділянок у Криму повернути їх державі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Сімферополі на нараді зі стратегічного розвитку Криму.
«Там, де порушено закон при виділенні землі, потрібно новим фіктивним власникам повернути цю землю державі, і на цьому все закінчиться, ми навіть не оприлюднимо прізвища таких людей», - сказав глава держави.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, якщо ж незаконні власники землі чинитимуть опір, то потрібно буде розбиратися «за повною програмою», із залученням прокуратури.
«Якщо ці рішення межують з рівнем кримінальних порушень, то, природно, працюватиме Кримінальний кодекс», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Президент назвав колосальною корупцію у земельній сфері Криму.
«Ми провели поверхневу перевірку, вона засвідчила волаючі факти порушень законів України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Глава держави дав доручення Вищому господарському суду України розглянути на пленумі практику прийняття судових рішень у Криму. Вища рада юстиції, за словами В.ЯНУКОВИЧА, має розглянути земельні рішення щодо Криму і Севастополя.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ доручив провести розслідування за фактами порушення земельного законодавства органами влади, юридичними і фізичними особами в Криму.