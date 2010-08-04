Лідер Меджлісу про Януковича, землю, самозахоплення та цікаві імена

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу сумнівається в повному відновленні справедливості у земельному питанні в Криму. Про це депутат від НУНС Мустафа Джемілєв заявив в ефірі 5 каналу, коментуючи заяви президента Віктора Януковича про те, що всі незаконні рішення про виділення земель повинні бути анульовані.

"Ці питання ми обговорювали ще з президентом Віктором Ющенком... За ці останні 6-7 років, напевно, більше десятка комісій було. Виявляли величезне число порушень, далеко не кримськими татарами, але все залишалося на місці", - наводить його слова Українська правда.

Джемілєв пояснив таку ситуацію тим, що в ході перевірок "виявляються дуже цікаві імена самих вищих ешелонів влади як Криму, так і Києва".

"Тому я дуже сумніваюся, що все-таки не законно і не справедливо отримана земля на території Криму буде повернута державі", - підкреслив він.

Лідер Меджлісу зазначив, що згідно зі статистикою Республіканського комітету по земельних ресурсах земельні самозахоплення кримських татар складають близько 17% від загальної кількості самозахоплень у Криму.

"Але чому на язиці у всіх політиків саме самозахоплення кримських татар? Воно просто дозволяє відтіснити від себе ті самозахоплення тих земельних олігархів, які дійсно незаконно захопили землю", - сказав він.

У той же час, за його словами, самозахоплення кримських татар відбуваються переважно на порожніх землях.

"Повністю відновити справедливість у земельному питанні, я думаю, вже не можливо. Тому що вся земля там розпайована роздана і нічого там не залишилося", - вважає Джемілєв.