У Луганську на вулиці Будьонного встановили пам`ятник «Писанковий лев».

Як повідомляється на офіційному сайті Луганської мерії, монумент розмальований яскравими фарбами, подібно до великоднього яйця.

За легендою, цей лев контролює розвиток ремесел, кожен, хто побачив його хоч одного разу, відкриває у собі здібності до творчості.

Скульптуру створили і розписали під час арт-фестивалю «Парад левів», що проходив у Львові минулого року.

Жителі Львова подарували пам`ятник Луганську.

«Цей лев є подарунком громади міста Львова громаді Луганська. Хай він прикрасить ваше місто! Хай зближає всіх людей нашої великої і красивої Батьківщини!», - написано на табличці до скульптури.