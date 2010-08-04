Кримські татари налаштовані на співпрацю з Януковичем

Меджліс кримськотатарського народу не є опозицією до діючої влади. Про це заявив лідер цього представницького органу кримських татар, депутат від НУНС Мустафа Джемілєв в ефірі 5 каналу.

Відповідаючи на запитання, чи перебуває Меджліс в опозиції до влади, Джемілєв сказав: "В жодному разі".

За його словами, під час зустрічей з президентом Віктором Януковичем керівництво Меджлісу говорило про те, що кримські татари голосували не за нього, а за лідера БЮТ Юлію Тимошенко.

У той же час він зазначив, що президент підтриманий більшістю країни, і кримські татари налаштовані на конструктивну співпрацю з ним.

"Новий президент країни обраний більшістю населення України, і ми, як з президентом, будемо конструктивно співпрацювати з усіх питань, і в тому числі, в першу чергу, у вирішенні проблем кримськотатарського народу", - наводить його слова Українська правда.