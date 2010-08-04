ЗМІ: Пукачу можуть влаштувати очну ставку з Кучмою

В рамках кримінальної справи про вбивство Георгія Гонгадзе в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури відбулася очна ставка спікера Володимира Литвина з головним обвинуваченим Олексієм Пукачем.

«Це була перша очна ставка з Литвином після затримання Пукача в липні минулого року, - заявили «Сегодня» в слідчо-оперативній групі. - Ми серйозно до неї готувалися і визнали можливим її провести. Литвин і Пукач виступали в ролі свідків у справі, виділеній в окреме провадження. Але кожен, по суті, залишився на тих самих позиціях, які зафіксовані в матеріалах слідства раніше».

Якого роду ці свідчення і чи свідчать вони, що Пукач прямо вказує на спікера як на одного із замовників убивства Гонгадзе, в групі не говорять. Один з її учасників на умовах анонімності сказав, що Литвин причетність до злочину відкидає. Щодо очної ставки Пукача з Леонідом Кучмою той самий слідчий підкреслив: «Ні, з колишнім президентом її не було, можливо, ще буде».

У ГПУ «Сегодня» підтвердили, що термін утримання Пукача під вартою продовжено до 8 жовтня, і він приступає до виконання статті 218 КПК, тобто починає знайомитися з матеріалами звинувачення.