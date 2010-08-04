Клюєв зробив міністрам останнє попередження

Керівництво уряду не задоволене виконанням окремими міністерствами доручень щодо ліквідації заборгованості з заробітної плати

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, відкриваючи засідання Кабміну.

«Президентом України Віктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ та прем’єр-міністром Миколою Яновичем АЗАРОВИМ це завдання визначено пріоритетним», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що з цього питання було проведено дві наради.

«Доручення щодо скорочення заборгованості заробітної плати рядом міністерств не виконано», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що на засіданні Урядового комітету з питань розвитку економіки та науково-інноваційної політики 2 серпня розглянуто проект постанови, спрямований на погашення боргів із заробітної плати. Зокрема, порушникам трудового законодавства надано термін до 10 серпня розрахуватись із найманими працівниками.

«Це було останнє попередження», - сказав А.КЛЮЄВ.