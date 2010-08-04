Янукович дав нунсівцю добро на те, «чого країна чекала 20 років»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що центром зростання економіки стануть національні проекти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із народним депутатом, керівником робочої групи Комітету з економічних реформ з національних проектів Владиславом КАСЬКІВИМ у Криму.

Зокрема, В.КАСЬКІВ доповів Президенту про пропозиції щодо реалізації в Україні великих національних проектів у контексті тих реформ, які зараз здійснюються у нашій державі.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що реалізація таких національних проектів є дуже важливою. «Великі національні проекти нам потрібно просувати, зробити їх пріоритетними. Саме вони стануть центром зростання економіки. Це - головна ідея», - заявив Президент України.

Глава держави підкреслив, що хоче почути вже напрацьовані пропозиції та першочергові завдання, які необхідно вирішувати, щоб ця робота «набирала обертів».

В.КАСЬКІВ підкреслив, що національні проекти «є реальним практичним майданчиком для реалізації реформ», над якими зараз працює влада країни. За його словами, йдеться про проекти, які дозволять здійснити прорив у конкурентноздатних магістральних галузях економіки, а також гарантовано залучать певні інвестиції у національну економіку, що надзвичайно важливо у період подолання кризи.

«Національні проекти можливо реалізувати тільки за наявності високої політичної волі», – зазначив В.КАСЬКІВ, говорячи про важливість підтримки у даному питанні з боку глави держави. За словами керівника робочої групи, йдеться про проекти, які матимуть стратегічне значення для нашої країни, принципово впливатимуть на окремі галузі економіки чи вирішуватимуть соціальні проблеми на окремих територіях.

В.КАСЬКІВ відзначив, що зазначені проекти мають конкретне практичне значення, чіткі терміни виконання, результати, що мають бути отримані та відповідальних за їх досягнення. Він також додав, що в ході реалізації таких проектів мають бути мобілізовані зусилля державного апарату та обласних державних адміністрацій. Кожен проект, повідомив він, матиме обсяг не менше 300 млн. дол. і буде розрахований на термін реалізації не більше чотирьох років.

«Реалізація кожного проекту, яка буде здійснюватися під патронатом Президента України, не передбачає використання бюджетних коштів. Кожен з них переважним чином орієнтований на залучення прямих іноземних інвестицій, або загалом інвестицій. Це не буде проїдання державного бюджету», - підкреслив В.КАСЬКІВ.

Після завершення зустрічі керівник робочої групи повідомив, що можна говорити про фактичний початок фази практичної реалізації реформ на базі національних проектів. «Президентом сьогодні затверджено п’ять національних проектів, які вже незабаром почнуть реалізовуватися. Ці та інші проекти будуть розглянуті на засіданні Комітету з економічних реформ, що відбудеться невдовзі, і, очевидно, після цього будуть представлені громадськості», - сказав В.КАСЬКІВ.

Він особливо наголосив: у зазначених проектах немає жодної політики. Натомість, йдеться про «абсолютно конкретну, прозору, зрозумілу інвестиційну модель – зрозумілу не лише українському суспільству, а й міжнародній спільноті».

«Думаю, в Україні не повинно бути критиків такого підходу, тому що лише така модель діяльності сьогодні може забезпечити нам прорив в окремих напрямках розвитку економіки і загалом запровадити нові стандарти і в державному управлінні – це проектний менеджмент, і в підходах до роботи з нашими зовнішніми партнерами – міжнародними організаціями, іноземними інвесторами. Це те, чого країна чекала 20 років», – переконаний він.