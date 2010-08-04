Томенко «записав» Януковича та опозицію в одну групу постраждалих

Опублікований другий варіант Податкового кодексу України, розробниками якого є Міністерство фінансів України та ДПА, є глузуванням та жартом над українським суспільством.

Про це заявив сьогодні заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, коментуючи опублікований проект Податкового кодексу для обговорення в газеті “Урядовий кур’єр”, повідомили УНІАН в його прес-службі.

Він зауважив, що кількамісячна жорстка дискусія навколо того, що проект Податкового кодексу передбачав недемократичні, а часом і тоталітарні механізми контролю за здійсненням підприємницької діяльності не дали бажаного результату. М.ТОМЕНКО нагадав, що передбачалося створення нової структури - податкової інспекції, яка має більш розширені повноваження в частині здійснення контролю та перевірок за всіма, хто має пряме чи опосередковане відношення до підприємництва та фактично кожним громадянином. "Абсолютна більшість політиків починаючи від опозиції і закінчуючи Президентом сказали, що такий підхід в частині збільшення повноважень Податкової є неправильним, неконституційним і неприйнятним. Натомість в новій редакції, яка надрукована, бачимо, що 99% цих повноважень залишилися", - сказав М.ТОМЕНКО.

Так, до системи органів державної податкової служби України і далі пропонується ввести нову структурну одиницю в додаток до податкової адміністрації та податкової міліції - «спеціалізовану державну податкову інспекцію». Залишилися без змін і норми, які дозволяють податковим органам застосовувати непрямі методи під час здійснення податкового контролю. До таких непрямих методів віднесені, зокрема, економічний аналіз, спостереження, контроль за витратами та доходами платників податків - фізичних осіб.

«Проведення позапланових виїзних перевірок, виходячи з аналізу податкової інформації, незважаючи на критику багатьох народних депутатів України та експертів, теж залишилося в так званому доопрацьованому варіанті проекту Податкового кодексу України без змін”, - сказав він.

На думку М.ТОМЕНКА, дуже суттєвим і значущим для всіх громадян України є те, що автори все ж таки прислухалися до критики і позбавили органи державної податкової служби права здійснювати обстеження житла громадян та проводити опитування фізичних осіб під час проведення перевірок. Разом з тим надання податковим органам права проводити обстеження території, приміщення та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, викликає занепокоєння, оскільки є неконституційним.

Цікаво також і те, наголосив М.ТОМЕНКО, що розрекламований податок на розкіш, або так званий податок на багатство знову не з’явився в проекті Податкового кодексу. "Не зважаючи на всі запевнення, особливо напередодні підвищення цін на 50% на газ, що всі багаті будуть платити податки, ці обіцянки так і залишилися невиконаними", - сказав віце-спікер. "Новий проект Податкового кодексу це глузування і над підприємцями, і над опозицією, і над Президентом", - додав він. На переконання віце-спікера, подальше обговорення цього тексту виглядає як фарс, оскільки Верховна Рада не лише надала 5 тис. поправок до цього проекту документа, але і вказала які конкретно зміни потрібно внести. "Поява цього документа свідчить про існування різних точок зору в уряді, оскільки новий варіант документа не погоджувався усім складом Кабміну, зокрема віце-прем’єр-міністром з економічних питань Сергієм ТІГІПКОМ, а представлений як документ Мінфіну та ДПА. Цікаво хто дав їм право - Прем’єр чи інші посадові особи надрукувати цей документ", - додав він.