Табачник запевняє, що черги до приймальних комісій вишів зникли

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК заявляє про зменшення черг до приймальних комісій вищих навчальних закладів на початку серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час селекторної наради з керівниками ВНЗ різних регіонів України.

За словами міністра, черги до приймальних комісій зникли вже до 1 серпня. Він зазначив, що фактично період прийому документів до вищих навчальних закладів закінчується. Як сказав міністр, наступним і останнім етапом вступної кампанії буде зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

У зв`язку з цим міністр заявив, що основним завданням для ВНЗ буде провести об`єктивно і відкрито конкурсний відбір.

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що прийому документів від абітурієнтів до ВНЗ усіх форм власності закінчується 5 серпня. Відповідно, за його словами, з наступного дня від цієї дати долучення будь-яких документів до будь-яких справ у ВНЗ є неправомірним.