Костенко, Тарасюк, Матвієнко, Поровський і Томич підписалися від імені своїх партій

Cьогодні Українська народна партія, Народний рух України, УРП «Собор», Республіканська християнська партія та Партія відродження села підписали Меморандум «Про створення блоку національно-демократичних та патріотичних сил».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

Відповідно до документу, підписаного уповноваженими представниками партій, вони висловили готовність "сформувати блок національно-демократичних та патріотичних партій та об’єднати свої зусилля задля боротьби з «кризовою» парламентсько-урядовою коаліцією".

Ці п’ять партій мають на меті «сформувати виборчий блок та спільно взяти участь у чергових виборах до Верховної Ради України та місцевих рад».

Партії, що підписали Меморандум, мають намір «проводити спільні політичні акції на загальнодержавному та місцевому рівнях», а також «створити постійно діючу міжпартійну Координаційну раду з голів політичних партій, що входять до блоку».

Політичні партії, що підписали Меморандум, підтримали прагнення УНП та НРУ до відновлення організаційної єдності та заклик Ради двох партій до національно-демократичних сил щодо консолідації від 20 грудня 2006 р.

Довідка УНІАН. УНП очолює Юрій КОСТЕНКО, НРУ – Борис ТАРАСЮК, Українську республіканську партію “Собор” – Анатолій МАТВІЄНКО, РХП- Микола ПОРОВСЬКИЙ, Партію відродження села – Іван ТОМИЧ.