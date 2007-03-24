Костенко, Тарасюк, Матвієнко, Поровський і Томич підписалися від імені своїх партій
Під Меморандумом щодо створення блоку
Cьогодні Українська народна партія, Народний рух України, УРП «Собор», Республіканська християнська партія та Партія відродження села підписали Меморандум «Про створення блоку національно-демократичних та патріотичних сил».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.
Відповідно до документу, підписаного уповноваженими представниками партій, вони висловили готовність "сформувати блок національно-демократичних та патріотичних партій та об’єднати свої зусилля задля боротьби з «кризовою» парламентсько-урядовою коаліцією".
Ці п’ять партій мають на меті «сформувати виборчий блок та спільно взяти участь у чергових виборах до Верховної Ради України та місцевих рад».
Партії, що підписали Меморандум, мають намір «проводити спільні політичні акції на загальнодержавному та місцевому рівнях», а також «створити постійно діючу міжпартійну Координаційну раду з голів політичних партій, що входять до блоку».
Політичні партії, що підписали Меморандум, підтримали прагнення УНП та НРУ до відновлення організаційної єдності та заклик Ради двох партій до національно-демократичних сил щодо консолідації від 20 грудня 2006 р.
Довідка УНІАН. УНП очолює Юрій КОСТЕНКО, НРУ – Борис ТАРАСЮК, Українську республіканську партію “Собор” – Анатолій МАТВІЄНКО, РХП- Микола ПОРОВСЬКИЙ, Партію відродження села – Іван ТОМИЧ.