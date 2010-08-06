Учасник акції "Гламурні гастролі кремлівського гебіста" визнаний невинним

Суд виправдав заступника голови Київської «Свободи» Руслана АНДРІЙКА у справі затриманих активістів всеукраїнського об’єднання «Свобода», які проводили акцію протесту проти приїзду в Україну глави РПЦ КИРИЛА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, сьогодні суддя Шевченківського районного суду міста Києва Оксана РЕТЬМАН, розглянувши справу проти Р.АНДРІЙКА, повністю виправдала його.

Як зазначив адвокат підсудних Пилип ІЛЛЄНКО, ВО «Свобода» вже подало апеляційну скаргу щодо трьох активістів, яких під час мирної акції було затримано працівниками МВС та визнано винними у цій справі, зокрема щодо Олександра АРОНЦЯ, Едуарда ІГОЛЬНІКОВА та Вадима КУВДОБЕНКА.

«Наразі ми готуємо подання апеляційних скарг щодо інших «свободівців», яких суд також частково або повністю визнав винними, узаконивши щодо них міліцейське свавілля та освятивши порушення їх конституційних прав. Зважаючи на упередженість судді щодо свідчень збоку захисту та покладаючись на сфальшовані працівниками МВС протоколи затримання, а також брехливі свідчення співробітників спецпідрозділу «Беркут», «Свобода» також звертатиме увагу на це й інших відповідних органів», - заявив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня 2010 року о 9.30 представники МВС затримали вісьмох членів ВО "Свобода", які намагалися провести театралізовану постановку "Гламурні гастролі кремлівського гебіста" (Володимирський проїзд, на тротуарі біля готелю "Хайят"). Зокрема, були затримані заступник голови Київської "Свободи" Р.АНДРІЙКО, керівник Печерської районної організації О.АРОНЕЦЬ, голова Подільської районної організації Валентин ЛУНЕЙКО, голова Оболонської організації Вадим КУДОВБЕНКО, Михайло КУБЛІЙ, Едуард ІГОЛЬНІКОВ, Вадим ФЕЩЕНКО, Євген КОВАЛЕНКО.

Щодо Є.КОВАЛЕНКА суд винесе своє рішення о 9.00 9 серпня.