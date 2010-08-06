Міністр про лісові пожежі, навмисні підпали, водіїв і недопалки

У Міністерстві внутрішніх справ України підозрюють, що пожежі на Дніпропетровщині виникають через навмисні підпали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив сьогодні на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Головною темою зустрічі стала боротьба із лісовими пожежами та заходи, які запроваджуються для попередження їхнього виникнення.

А.МОГИЛЬОВ доповів главі державі, що у зв’язку із несприятливими погодними умовами ситуація на сьогодні складна, але найбільшу тривогу викликає Дніпропетровщина. При цьому він зауважив, що є підстави вважати, що підпали у Дніпропетровській області здійснюються навмисно, оскільки осередки загоряння виникають в одному певному місці.

«Ми задіяли там 300 військовослужбовців внутрішніх військ. Вони разом із працівниками лісництва ретельно обстежують територію для виявлення осіб, які можуть бути до цього причетні», – повідомив міністр та додав, що «уся необхідна робота проводиться в потрібному обсязі».

А.МОГИЛЬОВ доповів, що ДАІ отримало жорстке доручення стосовно припинення допуску в лісові масиви на відпочинок людей. Також проводиться роз’яснювальна робота з громадянами, які проживають поблизу лісів. «Окрім Дніпропетровщини ситуацію ми поки що утримуємо», – запевнив міністр. Він нагадав, що учора виникла невелика пожежа в Криму, але її також ліквідували «буквально одразу».

Міністр внутрішніх справ повідомив Президенту, що ДАІ проводить роз’яснювальну роботу серед водіїв, адже часто причиною пожеж стають недопалки, які викидаються із вікон авто.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня на Дніпропетровщині, у Новомоськовському військовому лісництві виникла пожежа. На сьогодні в результаті пожежі згоріло 450 га лісу. Ліквідація пожежі триває.

Прокурор Дніпропетровської області порушив кримінальну справу проти директора військового лісгоспу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.