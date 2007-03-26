Мороз розповів, як звіряв годинники з Кінахом

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зустрічався з Анатолієм КІНАХОМ перед його переходом до владної коаліції. Про це спікер повідомив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«У мене була розмова з А.КІНАХОМ тижнів півтора чи навіть два тому", - зазначив О.МОРОЗ. При цьому він підкреслив, що зустрічався з А.КІНАХОМ «не для того, щоб його переманювати, а щоб просто звірити годинники в поглядах на ключові для держави проблеми».

За словами О.МОРОЗА, він не пропонував А.КІНАХУ безпосередньо переходити до коаліції. «Очевидно, він (КІНАХ – УНІАН) не тільки зі мною мав розмову», - пояснив спікер.

Щодо мотивів створення конституційної більшості в 300 голосів у парламенті, О.МОРОЗ підкреслив, що це потрібно не для того, щоб «утвердитися над опозицією, а для прийняття необхідних для держави законів».