Перебіжчик з БЮТ стверджує, що Тимошенко уклала угоду з Вітренко

Резонансну заяву зробив колишній бютівець Олександр Ковтуненко у ток-шоу "Майдан" на "5 каналі" . Політик, який цього тижня несподівано перейшов до табору влади, оприлюднив начебто таємну інформацію про те, що блок Тимошенко уклав угоду про співпрацю із Наталею Вітренко. І саме це змусило деяких депутатів з БЮТу влитися до владної коаліції.

Олександр Ковтуненко, народний депутат, БЮТ: "За нашими спинами, блоком Юлії Тимошенко, керівництвом була підписано фактично угода, вже 4 місяці іде співпраця з Вітренко в Донецькій області. Це тільки маленький штришок, що став для мене зрозумілим. Це дало мені основний поштовх негайно припинити цю ФСБешну вакханалію."

Один з лідерів БЮТ Андрій Шкіль в коментарі для "5 каналу" назвав цю заяву нісенітнецією та намаганням публічно виправдати зраду.