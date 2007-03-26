Комуністи побачили, як уночі до суддів КС приходить Балога...
КПУ вважають Ющенка майже злочинцем
Лідер Компартії Петро Симоненко заявляє, що на Конституційний Суд чиниться тиск збоку секретаріату президента.
"Так, за інформацією з достовірних джерел, яка надійшла до ЦК КПУ, у пожежному порядку особисто Ющенком скасоване відрядження декількох суддів Конституційного Суду до Страсбургу, які разом із своїми колегами викликані сьогодні “на килим” до президента", - йдеться у повідомленні прес-служби КПУ.
За даними комуністів, "вимоги, які будуть висунуті Ющенком до суддів – це ухвалення на його користь рішення стосовно неконституційності законів про Кабінет Міністрів, про імперативний мандат та про заборону неправової ревізії чи скасування положень Конституційної реформи".
"Одночасно, з адміністративно-психологічним тиском президентські опричники не гребують такими методами, як особисті “зустрічі”, - заявляють у КПУ.
Вони зазначають, що голова президентського секретаріату Віктор Балога, вертаючись із Закарпаття до Києва, "вночі завітав до одного з суддів Конституційного Суду і в ультимативній формі вимагав підкоритися примхам агонуючої президентської влади".
"Компартія заявляє, що методи і дії, які застосовує Ющенко, намагаючись у будь-який спосіб зберегти диктаторські повноваження свого попередника, межують з кримінальним злочином. А ті, хто прагнуть виконувати злочинні накази, мають пам’ятати про кримінальну відповідальність", - йдеться у заяві.