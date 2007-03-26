Комуністи побачили, як уночі до суддів КС приходить Балога...

Лідер Компартії Петро Симоненко заявляє, що на Конституційний Суд чиниться тиск збоку секретаріату президента.

"Так, за інформацією з достовірних джерел, яка надійшла до ЦК КПУ, у пожежному порядку особисто Ющенком скасоване відрядження декількох суддів Конституційного Суду до Страсбургу, які разом із своїми колегами викликані сьогодні “на килим” до президента", - йдеться у повідомленні прес-служби КПУ.

За даними комуністів, "вимоги, які будуть висунуті Ющенком до суддів – це ухвалення на його користь рішення стосовно неконституційності законів про Кабінет Міністрів, про імперативний мандат та про заборону неправової ревізії чи скасування положень Конституційної реформи".

"Одночасно, з адміністративно-психологічним тиском президентські опричники не гребують такими методами, як особисті “зустрічі”, - заявляють у КПУ.

Вони зазначають, що голова президентського секретаріату Віктор Балога, вертаючись із Закарпаття до Києва, "вночі завітав до одного з суддів Конституційного Суду і в ультимативній формі вимагав підкоритися примхам агонуючої президентської влади".

"Компартія заявляє, що методи і дії, які застосовує Ющенко, намагаючись у будь-який спосіб зберегти диктаторські повноваження свого попередника, межують з кримінальним злочином. А ті, хто прагнуть виконувати злочинні накази, мають пам’ятати про кримінальну відповідальність", - йдеться у заяві.

Українська правда