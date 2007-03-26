Костенко, Жовтяк і Шевченко проведуть прес-конференцію в УНІАН

13-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція лідера Української народної партії Юрія Костенка на тему: "Відкриті партійні списки – необхідний крок до демократизації виборчої системи в Україні". У прес-конференції беруть участь представники УНП – розробники "Виборчого кодексу" (2002) Євген Жовтяк та Віталій Шевченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (050) 444-65-27. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.