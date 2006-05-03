Президент звільнив чотирьох губернаторів

ПРЕЗИДЕНТ ЗВІЛЬНИВ ГУБЕРНАТОРІВ ОДЕСЬКОЇ, ЖИТОМИРСЬКОЇ, ДОНЕЦЬКОЇ І КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Укази оприлюднено сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня голова Донецької облдержадміністрації Вадим ЧУПРУН звернувся до Президента України з проханням надати відпустку з подальшим звільненням у зв`язку з переходом на іншу роботу. В.ЧУПРУН обіймав посаду голови Донецької ОДА з 4 лютого 2005 року.

27 квітня Кабінет Міністрів України вніс пропозицію Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про звільнення Ірини СИНЯВСЬКОЇ з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації у зв’язку з обранням її головою Житомирської обласної ради. І.СИНЯВСЬКА була призначена на посаду голови Житомирської облдержадміністрації 19 грудня 2005 року.На виборах до Житомирської облради вона балотувалася за списками блоку «Наша Україна».

27 квітня Кабінет міністрів рекомендував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звільнити Василя ЦУШКА з посади голови Одеської облдержадміністрації у зв’язку з обранням до Верховної Ради. В.ЦУШКО обімав посаду голови Одеської ОДА з 4 лютого 2005 року. Народним депутатом він був обраний за списками СПУ.

27 квітня Кабінет міністрів рекомендував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звільнити Едуарда ЗЕЙНАЛОВА з посади голови Кіровоградської обладміністрації у зв’язку з обранням до Верховної Ради. Е.ЗЕЙНАЛОВ обіймав посаду голови Кіровоградської ОДА з 4 лютого 2005 року. Він пройшов до нового складу ВР, балотуючись під №65 у виборчому списку блоку «Наша Україна».