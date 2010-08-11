В Азарова ще подумають чи варто віддавати «кредит Путіна»?

Рішення про повернення 2 млрд. дол. брідж-кредиту "Внєшторгбанку " (ВТБ) у грудні 2010 року уряд прийматиме залежно від ситуації на фінансових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він підкреслив, що умови кредитної угоди дозволяють продовжувати цей кредит.

«У нас є нормальна угода, яка не закінчується, у нас є дуже хороші умови щодо цього кредиту. Сьогодні ставка там нижча, ніж ринкова ставка по котируванню наших паперів. Тому прийде час – віддаватимемо, й жодних проблем я не бачу. Якщо нам буде вигідно, то продовжуватимемо», - сказав віце-прем`єр.

При цьому він нагадав, що в липні уряд відмінив розміщення євробондів, оскільки ставки на ринку були високими.

«Тут (по кредиту "ВТБ" - УНІАН) нас влаштовують ставки. Тож, продовжуватимемо стільки, скільки нас влаштовуватимуть ставки. Будуть гірші ставки – вийдемо на ринок, візьмемо (гроші – УНІАН) і повернемо цей кредит. Це розумна економічна політика», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних із правом триразової пролонгації.

За програмою співпраці України і МВФ кредит "ВТБ" у розмірі 2 млрд. дол. має бути погашено до кінця 2010 року.