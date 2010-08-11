БЮТ спробує вмовити нардепів підкласти свиню Азарову

Блок Юлії Тимошенко закликає Верховну Раду підтримати ініціативу про запровадження мораторію на підвищення цін на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО.

«Ми вимагаємо одразу, як тільки почнеться чергова сесія Верховної Ради, невідкладно розглянути цей законопроект і запровадити мораторій на підвищення цін на газ, який споживає населення», - сказав він.

О.ЛЯШКО нагадав, що БЮТ і партія «Батьківщина» також звернулися до Окружного адміністративного суду Києва, де оскаржили рішення про підвищення цін на газ для населення.

Він вважає, що немає жодного економічного обґрунтування для підвищення цін на газ, який споживає населення. За інформацією депутата, щороку в Україні видобувається понад 21 млрд. кубометрів газу власного видобутку, собівартість якого становить 180 грн. за тисячу кубометрів. Громадяни України споживають 18 млрд. кубометрів.

«Чому українці повинні платити по 800-900 грн. за тисячу кубометрів?» - обурився народний депутат.

«На побутове споживання йде газ українського видобутку, а не російський газ, і тому жодної потреби встановлювати ціни на газ, який споживають громадяни в побуті, на рівні світових немає жодної потреби», - заявив депутат від БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення.

У квітні 2011 року уряд планує провести другий етап підвищення тарифів на газ для населення.