Чечетов вже знає, хто у ВР не голосуватиме за підняття пенсійного віку

Підвищення пенсійного віку в Україні – яблуко розбрату для парламентської коаліції, вважають експерти.

Як відзначили в Інституті Горшеніна, однією з найбільш резонансних новин цих днів стала інформація про зміст меморандуму між Міжнародним валютним фондом і Україною щодо умов одержання кредиту МВФ. Виявилось, що для отримання подальших траншей кредиту МВФ необхідно ухвалити низку непопулярних рішень, зокрема, ще раз підвищити тарифи на газ для населення і підприємств на 50% (з першого квітня 2011 року) і впродовж десяти років збільшити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, причому перше підвищення пенсійного віку на півроку має відбутися вже цього року. Інститут Горшеніна провів експертне опитування, наскільки доцільно проведення таких реформ в обмін на 15 млрд. доларів від МВФ.

Представник Світового банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ вважає, що Україна потребує подібних реформ, незалежно від МВФ: «Це не плата за кредит – українській економіці потрібно було робити це у будь-якому разі. Добре, якщо це ще підтримано і грошовими коштами Фонду. Це дуже логічне рішення», - сказав він. Крім того, експерт вважає, що таке реформування не повинне стати стресом для суспільства: «У нас, у Світового банку, є рекомендації щодо покращення системи адресності соціальної допомоги, щодо того, що потрібно зробити, щоб велика частина грошей досягала найбільш незахищених і бідних в українському суспільстві. Ці зміни – об`єктивно необхідні», - вважає Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ.

Схожої думки дотримується і народний депутат України від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ: «Попередня влада практично ввела економіку, я б сказав, в етап хронічної хвороби. І цей рецепт ми повинні були самі собі виписати, але ми чекали, поки нам підкажуть розумні люди. А вони не тільки підказують, але ще й гроші дають. А питання підвищення пенсійного віку, питання скорочення дефіциту бюджету, питання скорочення витрат бюджетних коштів виникло і в Європі. І німці, й іспанці, і греки лікуються так само. І з такими кроками, з такими реформами, звичайно, Європейський Союз двері перед нами відкриє».

Щодо того, чи підтримають законопроект депутати напередодні місцевих виборів, М.ЧЕЧЕТОВ відповів: «Є у Верховній Раді люди, які тільки декларують, що хочуть до Європи. А фактично віддаляють нас від європейської перспективи. Ті, хто на словах за євроінтеграцію, як Блок Юлії Тимошенко, – вони голосувати не будуть». Але депутат упевнений, що зараз у Верховній Раді «є критична маса розсудливих людей, здатних ухвалювати найсерйозніші стратегічні рішення для країни. Рішення будуть ухвалені. Ті, які потрібні для держави. І ті, які наближають нас, ще раз повторюю, до дверей Європейського Союзу».

Народний депутат України від БЮТ, міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО великого значення надає умовам, які супроводжують запозичення коштів у МВФ: «Гроші потрібно запозичувати тоді, коли вичерпано всі внутрішні можливості з мобілізації економіки. Зрештою, запозичення – це додаткове джерело, а основне – це робота економіки. Сьогоднішня влада йде на зовнішні і внутрішні ринки позичати гроші, не спробувавши мобілізувати ефективну роботу економіки. В цілому, влада сьогодні погіршує клімат для роботи підприємств, фактично викликаючи відторгнення всякої думки про те, щоб щось інвестувати в завтрашній день. Відповідно, зростає потреба в залученні запозичених грошей. При цьому експерти МВФ, можливо, дають правильні висновки і схеми, але вони ніяк не лягають на традиції соціальної політики в нашій країні».

А.СЕНЧЕНКО вважає, що «зараз нав`язування цих рецептів країні викличе соціальний вибух. На жаль, сьогодні рівень життя наших співгромадян такий, що збільшення вартості оплати за газ в півтора рази і, як наслідок, збільшення комунальних платежів, може призвести до дефолту в кожній українській сім`ї».

А ось пенсійну реформу А.СЕНЧЕНКО вважає абсолютно недоцільною: «Згода з боку влади підвищити пенсійний вік на догоду МВФ – це, по суті справи, цинічний крок. Перші, хто від цього має постраждати, – це жінки. Який відсоток українських чоловіків у змозі утримувати сім`ю так, щоб дружина займалася вихованням дітей? Мізерний. А це означає, що повноцінною мамою, не в сенсі народження, а в сенсі виховання, українська жінка вже не може стати за визначенням. Тому що вона повинна «орати» нарівні з чоловіком. А дитина там десь на “продльонці», в дитячому садку. Так що – тепер позбавити жінку права і можливості стати хоча б повноцінною бабусею?!», - наголосив А.СЕНЧЕНКО.

Директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО припускає наявність інших аспектів проблеми: «Законопроект про реформу пенсійної системи має пройти затвердження Верховної Ради. Передбачається, що Кабмін розробить відповідний законопроект до кінця вересня. Коли цей законопроект голосуватиметься? Якщо до виборів 31 жовтня, тобто серйозні сумніви, що він буде затверджений Верховною Радою. Комуністи вже зараз демонструють свою напівопозиційність зі всіх соціальних питань. Про неприйняття ідеї підвищення пенсійного віку неодноразово заявляли і представники фракції Блоку Литвина. Навіть у Партії регіонів не всі приймають цю ідею. Наприклад, «регіонал» і одночасно профспілковий лідер Василь ХАРА впевнений, що це зобов`язання перед МВФ не буде виконано». Також експерт відзначив, що тепер ці транші виплачуватимуться «маленькими» порціями (по 1 млрд. доларів США) і в жорсткій залежності від виконання зобов`язань, взятих перед МВФ.

«МВФ врахував сумний досвід своєї взаємодії з урядом Юлії ТИМОШЕНКО, коли багато із зобов`язань або не виконувалися, або відбувалося маніпулювання з їх виконанням. Наступний транш МВФ має бути одержаний 1 листопада, і до цього терміну доведеться виконати ряд зобов`язань, взятих на себе українською стороною», - зазначив В.ФЕСЕНКО. Саме тому він вважає, що пенсійна реформа і ряд інших не дуже популярних соціально-економічних рішень стануть яблуком розбрату для правлячої парламентської коаліції вже цієї осені. «Навряд чи ця коаліція припинить своє існування, але політична напруга всередині коаліції різко зросте», - вважає експерт.