Побитого журналіста викликали до суду

Резонансну справу про жорстоке побиття головного редактора Василя Дем`яніва у п`ятницю, 13 серпня, розгляне Коломийський міськрайонний суд (м. Коломия, вул. Грушевського, 29, тел. 043-332-35-55).

Журналіста в якості потерпілого суддя В.М.Веселов викликав на 13 год. 15 хв.

В.Дем`янів не вірить у справедливе розслідування кримінальної справи, побутовий мотив розбійницького нападу на нього. До двох зловмисників, яких міліція звинувачує за ст. 185 ч.2, ст. 296 ч.4, ст. 121 ч.2 КК України, додали ще одного, що стало йому відомо тільки з листа обласного УМВС про завершення попереднього слідства.

З матеріалами справи, хоч і мав право, завчасно ознайомитися не зміг. Повідомлення запрошувало це вчинити до 19 липня, а лист із штемпелем Івано-Франківська від 21- го липня потерпілий отримав ... 22-го.

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