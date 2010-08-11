Партія регіонів у Криму випередить Тігіпка і комуністів

Голова Ради міністрів Криму, лідер кримської організації Партії регіонів Василь ДЖАРТИ прогнозує, що його політична сила одержить більшість голосів на місцевих виборах в автономії.

Про це В.ДЖАРТИ заявив в інтерв`ю газеті «Известия».

«На першому місці, і в цьому немає сумніву, - Партія регіонів. На другому - "Сильна Україна" віце-прем`єра Сергія ТІГІПКА. На третьому - комуністи», - сказав В.ДЖАРТИ.

За його прогнозами, партія «Російський блок» не увійде «до групи лідерів».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Україна призначила вибори до місцевих органів влади на 31 жовтня. На цю ж дату кримський парламент призначив свої вибори.

Партія регіонів і «Російський блок» на минулих місцевих виборах брали участь в Криму в блоці «За Януковича!». В той час кримську організацію ПР очолював Василь КИСЕЛЬОВ.