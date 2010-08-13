Лех Валенса написав листа Януковичу

Нобелівський лауреат миру, колишній президент Польщі Лех ВАЛЕНСА адресував президенту України Вікторові ЯНУКОВИЧУ листа, в якому висловив своє занепокоєння «погіршенням ситуації зі свободою слова в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, лист Л.ВАЛЕНСИ президенту України було передано через посольство України у Варшаві.

За словами голови Інституту Леха Валенси Пьотра ГУЛЧИНСЬКОГО, Нобелівський лауреат миру і відомий борець за громадянські права у листі, зокрема, висловлює «стурбованість повідомленнями, що надходять з України, про те що два телеканали – «5 канал» і ТВі – позбавляють ліцензій».

Як повідомляв УНІАН, 7 червня редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента В.ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО як власника медіахолдингу U.A. Inter Media Group, у спробі знищити «5 канал» шляхом можливого скасування судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот мовлення.

Телеканал ТВі оскаржив в апеляційному порядку це рішення суду про позбавлення його телевізійних частот.

Сьогодні директор телеканалу ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням про зустріч з метою обговорення питання щодо можливого рішення суду про позбавлення частот і ліцензій на мовлення 17 телеканалів.

За словами М.КНЯЖИЦЬКОГО, чергове засідання з питання щодо позбавлення 17 телеканалів, зокрема ТВі і “5 каналу”, частот і ліцензій на мовлення за позовом медіахолдингу Inter Media Groupу має відбутися у понеділок, 16 серпня, в Апеляційному адміністративному суді міста Києва.