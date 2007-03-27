Ключковський хоче вірити у протверезіння коаліції, але боїться провокацій

Заяви прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА щодо можливості створення широкої коаліції та підтримки Віктора ЮЩЕНКА нинішньою парламентською більшістю на посаду Президента під час наступних виборів є політичною провокацією.

Про це заявив народний депутат, член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”.

Він наголосив, що справжні причини подібних заяв О.МОРОЗА та В.ЯНУКОВИЧА визначити важко. “З одного боку, хотілося б вірити, що це ознака якогось протверезіння, що коаліціанти нарешті зрозуміли, що поганий мир кращий від доброї війни”, - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. З іншого боку, за його словами, подібні заяви “можуть бути чистою політичною провокацією”, спробою підкупити Президента чи опозиційні сили та приспати їх пильність.

Ю. КЛЮЧКОВСЬКИЙ нагадав, що вже не перший раз “антикризовики” обіцяють Президенту підтримку навіть у випадку обрання глави держави через парламент. “Щоразу це не приводило до зміни поведінки коаліції. Думаю, що і цього разу такі заяви ні на що не вплинуть. Тому я більше схильний розцінювати це як певну провокацію”, - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що сьогодні ще не пізно створити широку коаліцію в парламенті. «І сьогодні це не пізно зробити (створити коаліцію – УНІАН) і реально», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. “Потрібно відкинути емоції і взаємні докори, і подумати над тим, як разом стабілізувати політичну ситуацію і як працювати. Ми готові до цього», - запевнив прем`єр.

У свою чергу О.МОРОЗ не виключив, що у випадку знаходження порозуміння між гілками влади електорат, який голосував за політичні сили, що представляють коаліцію, може підтримати кандидатуру В.ЮЩЕНКА на наступних президентських виборах. “Якщо взаємодія буде на основі Конституції, то, довіряючи стабільності влади, люди підтримають Президента України”, - вважає О.МОРОЗ.