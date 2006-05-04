Перше засідання Верховної Ради готуватиме 31 депутат

Сьогодні розпочне роботу депутатська група, створена для підготовки першої сесії новообраної Верховної Ради.

Робоча група вирішуватиме, коли і як проводити першу сесію Верховної Ради п’ятого скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, політичні сили делегували до складу Підготовчої депутатської групи 31 представника.

Зокрема, від Партії регіонів: Микола АЗАРОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА, Володимир РИБАК; Андрій КЛЮЄВ, Василь ДЖАРТИ, Олександр ПЕКЛУШЕНКО, Антон ПРИГОДСЬКИЙ, Сергій ЛАРІН, Микола КОМАР, Ігор ШКІРЯ, Василь ХАРА, Едуард ПРУТНІК.

Від виборчого блоку політичних партій «Блок «Наша Україна»: Олександр БОНДАР, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, В’ячеслав КОВАЛЬ, Микола МАРТИНЕНКО, Микола ОНІЩУК, Петро ПОРОШЕНКО.

Від Соціалістичної партії України: Іван БОКИЙ та Станіслав НІКОЛАЄНКО.

Від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко»: Олег БІЛОРУС, Олександр ТУРЧИНОВ, Микола ТОМЕНКО, Сергій САС, Ольга БОДНАР, Сергій ШЕВЧУК, Богдан ГУБСЬКИЙ, Василь ОНОПЕНКО, Андрій ПОРТНОВ.

Від Комуністичної партії України: Адам МАРТИНЮК та Валентин МАТВЄЄВ.

У засіданні Підготовчої депутатської групи, поза межами квот, передбачених Регламентом Верховної Ради України, можуть взяти участь з правом дорадчого голосу лідери політичних партій або лідери виборчих блоків політичних партій, які перемогли на парламентських виборах.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Регламентом роботи ВР, Підготовча депутатська група з організації та проведення першої сесії парламенту формується за квотою: один представник від 15 народних депутатів, обраних за виборчими списками політичних партій (виборчих блоків політичних партій).