Тягнибок готовий співпрацювати зі всіма, крім...

Всеукраїнське об`єднання "Свобода" готове співпрацювати зі всіма, крім Партії регіонів.

Про це заявив лідер політичної сили Олег Тягнибок в ефірі 5 каналу.

"Ми готові абсолютно зі всіма проукраїнськими актиянуковичівськими політичними силами, які не сповідують Кремлівську політику, з усіма домовлятися", - повідомив політик.

"Ми прекрасно розуміємо, що є певний прагматичний момент. Домовлятися можна скажімо не за пропорційними, а мажоритарним окремим округам", - уточнив він.

Українська правда