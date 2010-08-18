Тягнибок готовий співпрацювати зі всіма, крім...
08:22, 18 серпня 2010Політика
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"Є певний прагматичний момент"
Всеукраїнське об`єднання "Свобода" готове співпрацювати зі всіма, крім Партії регіонів.
Про це заявив лідер політичної сили Олег Тягнибок в ефірі 5 каналу.
"Ми готові абсолютно зі всіма проукраїнськими актиянуковичівськими політичними силами, які не сповідують Кремлівську політику, з усіма домовлятися", - повідомив політик.
"Ми прекрасно розуміємо, що є певний прагматичний момент. Домовлятися можна скажімо не за пропорційними, а мажоритарним окремим округам", - уточнив він.
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