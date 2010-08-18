Укрзалізниця: через приїзд Януковича нікого з санаторію не виселяють

Інформація, поширена у деяких ЗМІ 17 серпня про виселення людей з миргородського санаторію імені Гоголя у зв’язку із прибуттям високопосадовців на Національний Сорочинський ярмарок, не відповідає дійсності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Укрзалізниці”, генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК заявив: «Ніякої проблеми немає. Із санаторію нікого не виселяють. Усі відомчі оздоровниці, які належать “Укрзалізниці”, працюють у звичайному режимі, у тому числі і миргородський санаторій. Двері оздоровчого закладу відкриті для всіх гостей та бажаючих відпочити».

М.КОСТЮК звернувся до представників ЗМІ з проханням перевіряти розповсюджену інформацію, щоб не вводити в оману своїх читачів. «Шкода, що жоден журналіст, який написав про виселення людей, яке нібито відбувається, не звернувся за офіційним коментарем безпосередньо до “Укрзалізниці” чи Південної залізниці, а користувалися чутками для написання своїх матеріалів», - зазначив він.

За даними “Укрзалізниці”, на даний час у миргородському санаторії імені Гоголя, який знаходиться у віданні Південної залізниці, відпочивають 270 осіб. Загальна кількість місць - 286.

Як повідомили напередодні деякі ЗМІ, перед приїздом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на Сорочинський ярмарок з миргородського санаторію імені Гоголя переселяють людей, що приїхали на відпочинок.