Герман дзвонила Попову з приводу «продажу» церкви

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН категорично заявляє, що «храми в Україні ніколи продаватися не будуть»

Про це Г.ГЕРМАН сказала кореспонденту УНІАН, спростовуючи повідомлення деяких ЗМІ про те, що нібито влада Києва має намір продати будівлю церкви Святого Миколая, що розташована на вул. Хорива.

«Храми в Україні продаватися не будуть – ніколи, ні за яких обставин і ні за якої влади», - наголосила вона і зауважила, що заявляє про це «абсолютно категорично і переконливо».

За її словами, всі інсинуації навколо цієї теми мають на меті збурити людей і посіяти неспокій у столиці.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що щойно мала розмову із першим заступником голови КМДА Олександром ПОПОВИМ, який також висловив своє обурення цією інформацією і запевнив, що «цього не може бути, тому що цього не може бути».