Янукович каже, що людини, більше зацікавленої в правді, ніж він, немає

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує від представників ЗМІ конкретної інформації щодо випадків, коли їм заважають говорити правду під час виконання професійних обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам під час відвідування Національного Сорочинського ярмарку.

Президенту журналісти поставили запитання щодо його думки про ситуацію, яка склалася у державі навколо свободи слова, зокрема, з огляду на заяви, у тому числі на міжнародному рівні, про запровадження в Україні цензури та згортання демократії.

«Я вам скажу: якщо б була цензура, чи ви б могли поставити таке запитання», - зауважив Президент.

У зв’язку з цим він звернувся до представників ЗМІ із проханням поінформувати його про те, «хто вам заважає писати правду». «Назвіть мені прізвища, назвіть мені компанію, власника. Поки що я конкретної відповіді не отримав», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, дискусія навколо свободи слова і цензури в Україні нагнітається з метою використання цієї теми як «засобу політичної боротьби».

«Але я хочу сказати, що, мабуть, більш зацікавленої людини, ніж я, щоб казали і писали правду, в Україні немає. Я хотів би бути вашим партнером. Я добре розумію, що тільки вільна людина, у якої б були захищені права, буде щасливо жити в цій країні. Я хочу і бажаю своїм дітям і онукам, щоб вони жили в такій країні», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.