Янукович каже, що людини, більше зацікавленої в правді, ніж він, немає
Президент спілкувався з журналістами
|Віктор Янукович
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам під час відвідування Національного Сорочинського ярмарку.
Президенту журналісти поставили запитання щодо його думки про ситуацію, яка склалася у державі навколо свободи слова, зокрема, з огляду на заяви, у тому числі на міжнародному рівні, про запровадження в Україні цензури та згортання демократії.
«Я вам скажу: якщо б була цензура, чи ви б могли поставити таке запитання», - зауважив Президент.
У зв’язку з цим він звернувся до представників ЗМІ із проханням поінформувати його про те, «хто вам заважає писати правду». «Назвіть мені прізвища, назвіть мені компанію, власника. Поки що я конкретної відповіді не отримав», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
На його думку, дискусія навколо свободи слова і цензури в Україні нагнітається з метою використання цієї теми як «засобу політичної боротьби».
«Але я хочу сказати, що, мабуть, більш зацікавленої людини, ніж я, щоб казали і писали правду, в Україні немає. Я хотів би бути вашим партнером. Я добре розумію, що тільки вільна людина, у якої б були захищені права, буде щасливо жити в цій країні. Я хочу і бажаю своїм дітям і онукам, щоб вони жили в такій країні», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.