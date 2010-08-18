Томенко: КС може вляпатися в історію світового конституціоналізму

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає аномальним намір повернути країну до редакції Конституції, прийнятої 28 червня 1996 року, через рішення Конституційного Суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це заступник голови ВР сказав під час зустрічі з журналістами м.Ужгорода, відповідаючи на запитання стосовно відміни діючої Конституції України.

«Як відомо, влада розглядала три варіанти можливих дій: перший і єдиний конституційний - це внесення змін до Конституції так, як це передбачено законом, - у парламенті. Другий - ухвалення нової редакції або відміна чинної через референдум, і третій - повернення до редакції Конституції, прийнятої 28 червня 1996 року, через рішення КС» , - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, «і перший - парламентський шлях, і другий - «референдумний» - не отримали повної підтримки навіть серед фракцій коаліції». Тому обрано третій шлях. “І якщо нічого принципового в підходах нинішньої влади не зміниться, то в жовтні Україна прокинеться де-факто у президентській республіці», - наголосив заступник голови Верховної Ради України.

При цьому він підкреслив аномальність подібного рішення: «Немає потреби детально говорити про правову, суспільну і політичну аномальність такого кроку. Це приблизно, як визнати, що майже шість років Україна як держава і її громадяни жили незаконно».

М.ТОМЕНКО вважає, що скоріше за все, так і відбудеться.

«Важко уявити собі реакцію світового співтовариства на такі дії, але точно можна сказати, що Конституційний Суд назавжди може вляпатись в історію світового конституціоналізму», - заявив заступник голови Верховної Ради України.