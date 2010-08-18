Посол України вважає ненормальним, що в Москві немає жодної української школи

У Росії немає жодної державної школи з викладанням українською мовою.

Про це посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО сказав в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (18 серпня).

«В даний час у регіонах Росії функціонує 9 загальноосвітніх шкіл і 1 педагогічний коледж, де вивчається українська мова. Більшість дітей українців, які бажають знати рідну мову, вивчають українську в гуртках і недільних школах, які функціонують за ініціативою українських громадських об`єднань», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

«Проте є й проблеми. Сьогодні, на жаль, в Росії немає жодної державної школи з програмним викладанням предметів українською мовою. Буду відвертий - я вважаю абсолютно ненормальним те, що в Москві, де проживає найбільша кількість етнічних українців - більше чверті мільйона - немає жодної української середньої школи. Виправлення цієї ситуації розглядаю як одне зі своїх першочергових завдань», - наголосив посол.

В.ЄЛЬЧЕНКО відзначив, що сьогодні українці, які проживають на території Росії, інтегровані в громадсько-політичне життя цієї країни. «Вони широко представлені у всіх сферах соціальної діяльності - на виробництві, у сфері обслуговування, в науці, освіті, державних органах управління тощо. Громадяни РФ українського походження становлять значний відсоток в середовищі культурно-мистецької, політичної і управлінської еліти Росії. Багато хто з них пам`ятає про своє коріння, зберігають українську культуру і традиції», - впевнений він.

За словами посла, для забезпечення культурних потреб української діаспори в Росії діють такі установи, як Національний культурний центр України в Москві, Український культурний центр в Сургуті, Лабораторія української культури в Лазаревському районі Сочі. Розглядається питання про відкриття нових культурно-інформаційних центрів у місцях компактного проживання українців у Росії. При більшості українських національно-культурних товариств діють аматорські фольклорні колективи.

В.ЄЛЬЧЕНКО також відзначив, що в російській столиці функціонує державна установа культури «Бібліотека української літератури в Москві», бібліотечний фонд якої перевищує 50 тисяч екземплярів і постійно поновлюється за рахунок підтримки України. Інформаційні потреби діаспори в РФ забезпечує достатньо широка мережа українських інтернет-сайтів, створених зусиллями активістів громадських організацій.

За його словами, до Посольства України звертаються громадські організації українців у РФ щодо матеріальної підтримки здійснюваних ними проектів, таких як проведення фестивалів української культури, увічнення пам`яті відомих українців у Росії тощо. «Ми прагнемо всіляко підтримувати такі ініціативи», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні Україна здійснює ряд програм, спрямованих на підтримку зв`язків із українцями, які проживають за межами України. Ці програми дозволяють фінансувати передплату на українські газети і журнали, закупівлю національних костюмів і музичних інструментів для самодіяльних колективів українських громадських колективів тощо.