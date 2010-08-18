Прес-секретар Ющенка: Янукович або лукавить, або не знає, що в країні

Речник екс-президента Віктора ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА, вважає, що чинного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відгороджують від інформації про події в країні.

Про це вона заявила в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Або він лукавить, або не хоче помічати очевидні факти, які загрожують свободі слова, або, дійсно його відгороджують від інформації. За бажання оточення Президента може подавати йому інформацію, яку вважає за потрібне», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона переконана, що “інформаційний голод навколо Президента В.ЯНУКОВИЧА є спланованою політикою”.

І.ВАННИКОВА вважає, що доля суспільного телебачення сьогодні залежить від суспільства. На її думку, рівень громадської свідомості сьогодні близький до нульового.

І.ВАННИКОВА також вважає, що 26 серпня буде судним днем для України і демократії, коли відбудеться засідання Київського апеляційного адміністративного суду, на якому вирішуватиметься доля частот та ліцензій ТВі та «5 каналу».