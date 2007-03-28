Табачник лякає опозицію Геєною вогненною

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК гостро критикує опозицію за намір провести спільний мітинг і заявляє, що уряд і Верховна Рада відстоюватиме стабільність в країні.

Про це Д.ТАБАЧНИК заявив під час урочистих зборів, присвячених 20-річчю Організації ветеранів України.

Він заявив, що вчора голові ВР, прем`єр-міністру і народним депутатам України стало відомо, «про той антиконституційний шабаш, який певні політичні сили намагатимуться провести в столиці України у суботу і неділю» .

За його словами, «це є тяжким гріхом – спроба порушити Конституцію». Він вважає, що це не правильно як з погляду політичної, так і «з погляду віруючої людини влаштовувати в останній тиждень перед Великоднем» такі заходи.

Д.ТАБАЧНИК сказав, що їм відомо про те, «як державний чиновник розсилав телефонограми, щоб стягнути до Києва до 100 тисяч осіб, щоб паралізувати роботу і парламенту і уряду». При цьому він не уточнив, про кого йдеться мова.

Він вважає, що «це небезпечна гра, яка може закінчитися плачевно для її організаторів». Д.ТАБАЧНИК заявив, що опозиція має знати, «що і парламент, і уряд чітко стоятимуть на захисті конституційного ладу». «Ніхто не має права чинити тиск на Конституційний Суд, ніхто не має права силовими методами намагатися зруйнувати або порушити роботу найвищого законодавчого органу країни і найвищого виконавчого органу країни», - підкреслив він. За його словами, така позиція розділяється урядом і підтримується народними депутатами, що входять у більшість. «Ми відстоюватимемо стабільність і порядок в країні для того, щоб вона нормально розвивалася без революційних і антизаконних потрясінь», - сказав Д.ТАБАЧНИК.