БЮТ: рішення суду у справах Макаренка і Діденка написані у Януковича

В БЮТ наголошують, що робитимуть все, аби звільнити від переслідувань влади колишнього голову Держмитниці Анатолія МАКАРЕНКА та колишнього першого заступника глави НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

З приводу сьогоднішніх рішень Печерського райсуду Києва, який продовжив термін утримання під вартою для А.МАКАРЕНКА та І.ДІДЕНКА до 10 жовтня, у БЮТ заявили, що таким чином влада продовжує розправлятися із чесними та професійними службовцями.

“Влада продовжує політичні репресії проти БЮТ як сили, опозиційної до правлячого режиму”, - наголошується в заяві.

За словами БЮТівців, «судові рішення», ухвалені стосовно А.МАКАРЕНКА та І.ДІДЕНКА, є юридичними лише умовно.

“Насправді ж це - політичні прокламації, які були написані не в суді, а в адміністрації ЯНУКОВИЧА. Там же, де було сформовано і нещодавнє рішення Шевченківського райсуду Києва, який зобов’язав НАК «Нафтогаз України» «повернути» «РосУкрЕнерго» 12,1 млрд. кубометрів газу до 1 вересня”, - йдеться в заяві.

БЮТ наголошує, що “продовжить боротися із свавіллям та беззаконням тих, хто називає себе нині українською владою”, і робитиме все, аби припинити пограбування народу України.