Меркель нагадає Януковичу історію з Ланге?

Робота німецьких фондів в Україні може ускладнитися, пише газета Frankfurter Allgemeine у статті під заголовком «Київ дратує фонди. Проблеми з візами у німецьких представників в Україні».

Як повідомляє “Німецька хвиля”, у статті в газетному номері за 20 серпня, зокрема, названо фонди імені Конрада Аденауера, Фрідріха Еберта та Фрідріха Науманна, наближені до політичних партій ФРН (ХДС, СДПН та ВДП відповідно). Ці недержавні організації займаються, як вони самі це називають, «підтримкою політичних та економічних перетворень», тобто організовують круглі столи, семінари, тренінги, проводять дослідження.

Досі їхнім представникам видавали дипломатичні візи. Ця практика була нелегальною, говорять українські представники, на яких посилається газета. Тепер німецьким співробітникам фондів, які постійно працюють в Україні, нібито пропонується отримувати візи на 90 днів у кожному півріччі. Їх можна подовжити, але це складно, пише Frankfurter Allgemeine.

Українська влада відкидає можливість політичного підтексту щодо візових змін для представників німецьких фондів в Україні. "МЗС України та українська влада в цілому дуже цінує внесок, який німецькі політичні фонди та інші аналогічні структури роблять в розвиток української демократії та інституцій громадянського суспільства", – заявив “Німецькій хвилі” директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН. Він сказав, що уряд і далі вітатиме діяльність цих фондів на українській території, і висловив переконання у відсутності у майбутньому якихось проблем.

"Якщо є інколи якісь технічні моменти, у тому числі й по візах і тому, що стосується внутрішньоукраїнських правил, тут треба дивитись на кожну окрему ситуацію і не шукати політику в кожній маленькій дрібниці", - сказав О.ВОЛОШИН.

Він нагадав, що ще під час інциденту навколо голови представництва Фонду Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заперечив наміри згортання діяльності німецьких фондів на території України.

У свою чергу, здивування повідомленнями про візові зміни для представників німецьких фондів висловив директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ. Він зазначив, що німецькі фонди за весь час роботи в Україні ніколи не втручалися у внутрішню політику держави.

Тим часом, надійшла інформація, що діяльність німецьких політичних фондів в Україні буде однією з тем переговорів між Федеральним канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ і Президентом України під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до Берліна 30 серпня. Про це пише Frankfutre Allgemeine, і цю інформацію “Німецькій хвилі” підтвердили джерела у центральних бюро фондів. За інформацією “Німецької хвилі”, у відомстві канцлера перейнялися проблемою перепон у роботі фондів ще після інциденту із затриманням представника Н.ЛАНГЕ в аеропорту «Бориспіль» у червні. Пізніше українська влада пояснила це "загрозою втручання у справи, що є внутрішньою компетенцією України".

«Створювати труднощі іноземним фондам, використовуючи прогалини у законодавстві, – поширена практика у пострадянських країнах. Із такими проблемами німецькі фонди у минулі роки вже мали справу – починаючи від Білорусі та Росії, закінчуючи країнами Центральної Азії. Але в Україні проблеми з візами у нас вперше», - сказав “Німецькій хвилі” співрозмовник у Берліні на умовах анонімності. Від офіційних коментарів у фондах відмовляються.