Лідер УРП "Собор" назвав надійних націонал-демократів

Народний депутат від фракції “Наша Україна - Народна самооборона”, голова Української Республіканської партії “Собор” Анатолій МАТВІЄНКО закликає до об’єднання націонал-демократичних партій напередодні місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сьомої звітно-виборчої конференції Хмельницької обласної організації УРП “Собор”.

“Ми закликаємо до об’єднання всіх небайдужих націонал-демократичних партій. Нас не повинно роз’єднувати питання, хто буде лідером в об’єднанні. Натомість має згуртувати майбутня доля України”, - зауважив політик.

За його словами, потенційними партнерами УРП “Собор” бачить Українську народну партію, частину Народного руху України і “Фронт Змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА.