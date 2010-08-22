Уперше відбувся молодіжний квест "Луцьк – місто героїв"

У Луцьку з нагоди відзначення Дня міста вперше відбувся молодіжний квест «Луцьк – місто героїв».

Як передає кореспондент УНІАН, в цій інтелектуально-динамічній грі взяло участь 12 команд, загалом близько 60 учасників, які змагалися за право бути кращими серед краєзнавців міста.

За словами організаторів квесту, його маршрут проходив через 11 пунктів, на кожному з яких були завдання. Загалом, він охоплював два пам’ятники – Михайла Грушевського та генерал-хорунжого Армії УНР Олекси Алмазова, а також вулиці, які були перейменовані на честь українських героїв – Степана Бандери, Романа Шухевича та ін.

Вік учасників становив від 16 до 25 років.

Переможцем стала команда лучан «Могули», яка подолала весь маршрут за рекордно короткий час – 1 год 15 хв. Друге та третє місця розділили команди «Сало в шоколаді» та «Сусідки». Переможці отримали унікальне видання «Літопис УПА».