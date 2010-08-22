Матвієнко: стару Конституцію треба повернути, але не за Януковича

Народний депутат, голова Української Республіканської партії “Собор” Анатолій МАТВІЄНКО не підтримує політичної реформи та виступає за повернення Конституції зразка 1996 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Хмельницькому.

“Політична реформа, яку депутати ухвалили у грудні 2004 року, є абсурдною. А Конституція-96 - краще збалансована, ніж та, за якою зараз живе суспільство. Але спроба ревізії саме команди ЯНУКОВИЧА - це рух в нікуди і порятунок нинішнього Президента. Насправді потрібно будувати Україну”, – зауважив А.МАТВІЄНКО.

За його словами, в Основному Законі 1996 року закладена головна проблема, яка полягає в протистоянні уряду та парламенту.

“Пригадуєте, як парламент та уряд за часів КУЧМИ тягнули ковдру повноважень кожен на себе? На мою думку, влада повинна працювати у трикутнику: сильний президент - сильний уряд - сильний парламент. Це було б чесно. Але встановлення білоруського чи російського авторитаризму на території України не підтримую”, - сказав депутат.

Він додав, що не можна доручати чинній Верховній Раді вносити зміни до Конституції 1996 року.