Експерт: Черновецький грає роль ширми для нової команди в КМДА

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що відставка голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і перевибори в Києві не вигідні владі ні сьогодні, ні в майбутньому.

Як повідомили УНІАН У прес-службі АМС, так О.ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував інформацію про можливу добровільну відставку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

На думку експерта, мер Києва виконує роль ширми для нової команди в КМДА.

«Сьогодні очевидно, що новій владі не вигідна ні добровільна відставка ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, ні перевибори до міськради. Кандидат від Партії регіонів в осяжному майбутньому, швидше за все, не зможе перемогти на прямих виборах мера. Так само, як і Партії регіонів буде складно сформувати більшість в міській раді. При цьому призначення ПОПОВА в.о. голови КМДА – дуже сильний і ефективний крок з боку команди ЯНУКОВИЧА. Дії ПОПОВА, очевидно, будуть підтримані киянами. Проте говорити про пряму конвертацію такої персональної підтримки в електоральні показники Партії регіонів складно», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, перед провладними технологами стоятиме завдання формування найближчим майбутнім альтернативного політичного проекту, здатного взяти участь в міських виборах і отримати прийнятний результат.

«Для ПОПОВА ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виконує роль ширми. Тоді як головне завдання в.о. мера полягає не тільки в розчищенні «авгієвих стаєнь» після «молодої і талановитої команди» ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і підвищенні рейтингу влади, але і в створенні власного альтернативного політичного проекту, який зможе пройти в міськраду і, можливо, сформувати нову лояльну більшість», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.