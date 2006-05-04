Ющенко погодився на зустріч з Тимошенко

Завтра, 5 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з лідерами політичних сил, які пройшли до парламенту.

Про це він сказав сьогодні у Вільнюсі українським журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, для обговорення питання про створення Коаліції демократичних сил голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у спільному листі запропонували Президенту України В.ЮЩЕНКУ зустрітись не пізніше 5 травня.