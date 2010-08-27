Мер Дніпропетровська: я вперше одержав змогу оновити управлінську команду

Мер Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО призначив своїм першим заступником керівника Фонду «Наш дім – Дніпропетровськ» Ігоря ЦИРКІНА. Призначення пройшло під час 60-ї сесії міськради в п`ятницю, 27 серпня, передає ІА «Новий міст».

За словами І.КУЛІЧЕНКА, призначення І.ЦИРКІНА на посаду першого заступника позитивно позначиться на розвитку міста.

«Я вперше одержав змогу оновити управлінську команду і приступити до реалізації міських програм. Сьогодні, вперше за 5 років, вдалося налагодити конструктивну роботу міськради. Я б відзначив, що це відбулося завдяки рішучості й політичній волі нового губернатора Олександра ВІЛКУЛА, - сказав мер. - Проте проблем багато. Ці проблеми вимагають термінового і системного розв‘язання. Для цього в команді повинні бути не популісти, а управлінці. Такі люди завжди в дефіциті, ви ж знаєте, тому я запросив в команду І.ЦИРКІНА на посаду мого першого заступника. Команду треба посилювати».

У свою чергу І.ЦИРКІН відзначив, що він з вдячністю прийняв пропозицію І.КУЛІЧЕНКА працювати в його команді.

«Я розумію і що робити, і як максимально ефективно використовувати ресурси міста. Чудово, що у нас повністю збігаються погляди з І.КУЛІЧЕНКОМ на розв‘язання ключових проблем міського господарства. І я на всі сто процентів використовую можливість попрацювати пліч-о-пліч з таким досвідченим і професійним керівником як Іван Іванович», – сказав І.ЦИРКІН.

І.ЦИРКІН і І.КУЛІЧЕНКО відзначили, що Фонд «Наш дім – Дніпропетровськ» продовжить свою роботу і разом з Партією регіонів і новою командою міської влади візьме найбезпосереднішу участь у роботі на благо міста.

Як повідомлялося, 2 серпня 2010 року мер Дніпропетровська І.КУЛІЧЕНКО вступив у Партію регіонів. Партійний квиток меру міста вручив голова обласної організації Партії регіонів, Дніпропетровський губернатор Олександр ВІЛКУЛ.

І.ЦИРКІН вступив до Партії регіонів 8 серпня ц.р.