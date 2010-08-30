Янукович подякував Меркель за «Поцілунок Іуди»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подякував Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ за роботу німецьких правоохоронних органів, які сприяли поверненню українському народу картини Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Поцілунок Іуди», яка була викрадена з музею в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на спільній прес-конференції з А.МЕРКЕЛЬ, яка відбулася сьогодні після їхньої зустрічі у Берліні.

Сьогодні під час офіційного візиту української делегації до Німеччини представники прокуратури Берліна передадуть міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ картину геніального Караваджо, яка була знайдена в результаті спільної операції німецьких і українських правоохоронців.

Зараз ця картина знаходиться у Берлінській картинній галереї. При цьому німецька сторона витратила на первинну консервацію і реставрацію полотна близько 30 тис. євро.

Сьогодні картина буде передана А.МОГИЛЬОВУ і доставлена літаком до України.

«Я хочу подякувати за можливість забрати сьогодні чудову картину, яка належить Україні. Це подарунок українському народу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і, водночас, відзначив високий рівень професіоналізму працівників правоохоронних органів, які доклали зусиль для пошуку цієї картини.

Як повідомляв УНІАН, картину Караваджо «Поцілунок Іуди» або «Взяття Христа під варту» викрали з Одеського музею Західного та Східного мистецтва у серпні 2008 року. 25 червня цього року у місті Берлін працівники карного розшуку МВС України спільно з німецькими колегами затримали членів транснаціональної групи, а викрадену картину вилучили у злочинців.