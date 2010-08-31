Янукович розказав, як поставив на місце «Романо Проді з Ірландії»

Під час перебування у Берліні президент Віктор Янукович допустився чергового географічного конфузу - переплутав Італію з Ірландією.

Це сталося під час промови Януковича перед представниками німецької громадськості в готелі "Адлон", повідомляє кореспондент "Української правди".

Депутат Бундестагу, колишній держсекретар МЗС Німеччини Гернот Ерлер запитав Януковича щодо його поглядів на євроінтеграцію України.

Янукович у своїй відповіді почав згадувати про те, як у 2003 році тодішній президент Єврокомісії Романо Проді сказав про відсутність в України перспектив членства в ЄС, а Янукович як прем`єр мав на це реагувати.

"І тоді в 2003 році був саміт Україна-ЄС у Брюсселі, і напередодні цього саміту Романо Проді з Ірландії - ви пам`ятаєте, хто це такий був - він сказав, що Україна не має ніякої перспективи інтеграції в ЄС... Я був одним з перших, хто мав дати йому відповідь".

"І я йому сказав жорстко: "Якщо це точка зору Єврокомісії - то це одне, і я хотів би її почути офіційно. А якщо це точка зору Романо Проді - то дозвольте з нею не погодитися. Бо не ви буде вирішувати, буде Україна в ЄС чи ні", - сказав Янукович.

Як відомо, Проді є відомим італійським, а не ірландським політиком, президент Єврокомісії в 1999-2004 роках, свого часу він також двічі очолював уряд Італії.

Розвиваючи свою думку, Янукович покликав у свідки присутнього в залі міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

"І тоді у нас відбулася жорстка розмова на саміті. Мені здається, Грищенко був тоді міністром... Чи ні... Він був трошки пізніше. Хтось тоді був... Був ваш попередник", - сказав Янукович.

Він так і не зміг згадати, що міністром закордонних справ в той час був Анатолій Зленко.