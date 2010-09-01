Януковича запитали про його поведінку в школі і улюблений предмет
10:18, 01 вересня 2010Політика
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Президент спілкувався з журналістами
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що з усіх шкільних предметів найбільше любив фізкультуру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив журналістам під час відвідування з нагоди Дня знань загальноосвітньої спеціалізованої школи №16 в Оболонському районі Києва.
На запитання про улюблений шкільний предмет, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Найбільше я полюбляв спорт».
Також на запитання щодо своєї поведінки у шкільні роки, Президент зауважив, що поводився «по-різному».
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