Мороз називає дурницями заяви щодо неконституційності політреформи-2004

Колишній голова Верховної Ради, почесний голова СПУ Олександр МОРОЗ називає “дурницями” заяви щодо неконституційності політичної реформи 2004 року.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи заяву міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА про те, що позиція уряду, яка була надіслана до Конституційного Суду, полягає в тому, що внесення змін до Конституції у 2004 році відбувалося з порушеннями, тому є підстави для визнання політреформи недійсною.

О.МОРОЗ зазначив, що “це, очевидно, його (О.ЛАВРИНОВИЧА - УНІАН) зобов’язали як міністра виступити таким чином”. Він вважає досить некоректним порівняння О.ЛАВРИНОВИЧЕМ можливості скасування КСУ політреформи через нібито процесуальні порушення із визнанням судом неконституційними змін до закону про Конституційний Суд у зв`язку з невідповідною процедурою його оприлюднення.

За його словами, що стосується закону про КС, то рішення ухвалювалося в терміни, передбачені Конституцією України.

“Ці всі потуги багатьох посадовців відмовитись від змін до Конституції тільки приховують їхнє бажання або прислужитися владі, або якимось чином виправдати такі наміри (йдеться про наміри відмінити політ реформу - УНІАН)”, - сказав О.МОРОЗ. “Це все дурниці”, - додав він.

При цьому екс-голова ВР наголосив, що сьогодні Конституційний Суд України, “по суті, буде здавати свій екзамен на те - чи він є у нас, чи його немає, оскільки прислужує власть імущим”.

О.МОРОЗ вважає, що КС мав би відмовитись від розгляду подання щодо змін до Конституції України, оскільки, ухвалюючи рішення в 2004 році, КС “зважав на всі обставини, в тому числі і на процедуру прийняття змін до Конституції”.

За його словами, дивним є те, що сьогодні висловлюють сумніви щодо неконституційності політреформи ті, хто за неї свого часу голосував. “Ті, хто написав заяву до Конституційного Суду, в переважній більшості голосували за зміни в 2004 році”, - додав О,МОРОЗ. За його словами, якщо вони тоді бачили порушення, то “чому не відстоювали свою позицію, а тепер демонструють відстоювання чистоти прийняття рішень”.

На уточнююче запитання, чому ж так кардинально змінилася позиція Партії регіонів, яка майже одностайно тоді проголосувала за зміни, О.МОРОЗ відповів: “Для чого говорити про те, що і так очевидно”. Він зазначив, що і попередній Президент України Віктор ЮЩЕНКО говорив про неконституційність політреформи, але коли йому було вигідно, то це рішення його політична сила підтримала.