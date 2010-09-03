Азаров обіцяє створити в Україні «атмосферу любові і довіри»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд докладе всіх необхідних зусиль, щоб створити в Україні атмосферу любові і довіри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Найголовніше, що ми постараємося зробити - створити атмосферу любові, довіри, щоб громадяни України відійшли від п`ятирічки злості, ненависті, взаємних претензій, а перешли до п`ятирічки доброзичливості, любові, надії. Вона з`явиться", - сказав М.АЗАРОВ.