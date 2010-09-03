Триває обшук у квартирі колишнього Херсонського губернатора

Слідчі міліції обшукують квартиру колишнього голови Херсонської області Бориса СІЛЕНКОВА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам Б.СІЛЕНКОВ, після обшуків у приміщеннях благодійного фонду «Розвиток», який очолює його дружина, слідчі пред’явили йому окрему санкцію Суворовського райсуду Херсона на обшук його квартири.

«Шукають фінансові документи і всі папери, пов’язані з діяльністю благодійного фонду» - повідомив Б.СІЛЕНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні слідчі за санкцією судді Суворовського райсуду Херсона провели обшуки вдома у колишнього найманого працівника благодійного фонду «Розвиток» і в приміщенні самого фонду, який очолює дружина Б.СІЛЕНКОВА.

Екс-губернатор Херсонщини вважає, що таким чином міліція чинить тиск на нього через опозиційну спрямованість газети «Новий Час» (співзасновником видання є вказаний благодійний фонд) і наміри Б.СІЛЕНКОВА балотуватися на посаду міського голови м. Херсона від НСНУ.